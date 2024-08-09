Компании Подмосковья приглашают поучаствовать во Всероссийском проекте

Главная цель проекта — создать уникальное онлайн-пространство, где дети и подростки со всей страны смогут выразить свою признательность Героям ВОВ через творчество, размышления и общение.

В проекте могут принять участие творческие команды от 5 до 20 человек, состоящие из детей сотрудников местных компаний в возрасте от 8 до 17 лет.

На портале Победадобра.рф будет создан для каждой коммерческой организации индивидуальный раздел, в котором юные представители смогут еженедельно в течение полугода размещать свой интересный мультимедийный (фото/видео/аудио) контент: о себе, о родителях, об их работе (о компании), и о событиях времен Великой Отечественной войны.

Помимо наполнения интернет-раздела компании дети будут задействованы во Всероссийских творческих конкурсах в качестве участников и членов жюри, и даже смогут написать письма своим сверстникам из 2100 года.

Преимущества участия для компаний: социальная ответственность — они внесут вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения; лояльность персонала — продемонстрируют заботу о детях сотрудников и дадут им возможность проявить себя; продвижение — смогут применить рекламные возможности портала для повышения узнаваемости своей компании или бренда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.