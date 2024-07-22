Компании Подмосковья приглашают на конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности»

В рамках развития культуры ведения социального ответственного бизнеса ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» проводится Всероссийский конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности». Подать заявку на участие можно до 25 августа 2024 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится на ежегодной основе начиная с 2008 г. и нацелен на формирование механизмов партнерства бизнеса и некоммерческого сектора, а также позволяет оценить деятельность компаний в развитии корпоративной социальной ответственности, тиражировать существующие практики и проанализировать стратегии бизнеса в сфере развития корпоративной благотворительности и социальных инвестиций.

В рамках конкурса предусмотрены следующие этапы: аналитическое исследование представленных на конкурс стратегий и проектов компаний, составление рейтинга компаний «Лидеры корпоративной благотворительности», проведение конкурса социальных программ и номинирование партнерами компаний-победителей.

Партнерами конкурса выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, совет евразийского женского форума при совете федерации Федерального собрания Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», ООН в России, фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Добро.РФ и Национальный совет по-корпоративному волонтерству (НСКВ).

Минэкономразвития России традиционно с 2013 года выступает партнером номинации «Лучшая программа, способствующая профессионализации некоммерческого сектора».

К участи приглашаются компании (коммерческие организации), осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с оборотом не менее 100 млн рублей в год.

Также форум доноров является одним из партнеров национальной премии «Наш вклад» — первой в России премии, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей и реализации задач национальных проектов. Все участники конкурса имеют приоритетное право на участие в Национальной премии и могут претендовать на присвоение статуса «Партнер национальных проектов России», а победители конкурса программ также получают дополнительные баллы.

Ознакомиться с информацией о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.