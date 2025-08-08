Компании Москвы выпускают продукцию для безопасности жителей города

Московское предприятие научно-технического профиля завершило монтаж системы контроля безопасности строительных конструкций на велопешеходном мосту в Нагатинском затоне. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в столице производят разнообразные устройства для обеспечения безопасности: приборы радиационного контроля, интеллектуальные досмотровые комплексы, системы видеонаблюдения, измерительную технику и многое другое.

«Московская компания завершила установку системы мониторинга строительных конструкций на велопешеходном мосту в Нагатинском затоне. Он проходит через русло Москвы-реки и соединяет жилой район со станцией метро. Установленная система обеспечивает контроль ключевых параметров конструкции», — рассказал Гарбузов.

Компания «Горизонт», специализирующаяся на научно-технических разработках, совместно с российской фирмой СМАРТ ГРУПП, создающей системы комплексного мониторинга, разработала инновационное решение для контроля строительных конструкций. Оно основано на высокоточных измерительных приборах и соответствует современным стандартам надежности и точности. Эта система служит эффективным инструментом для наблюдения за состоянием инженерных сооружений и предотвращения возможных аварий.

Смонтированная система отслеживает ряд важных параметров велопешеходного моста: колебания, углы наклона опор и пилонов, смещение конструкции и ее отдельных частей, температурные деформации и другие показатели.

По словам директора по развитию НТП «Горизонт» Ильи Кузьменко, москвичи часто не задумываются, какой объем работы вкладывается в обеспечение безопасности зданий и инфраструктуры, хотя на самом деле это масштабная деятельность, в которой участвуют органы власти, застройщики, подрядчики и производители.

«Мы с большой ответственностью относимся к поставкам наших решений для мониторинга объектов в Москве и в России. На одном только Нагатинском мосту установлены системы наблюдения за натяжениями, вибрациями, деформациями и другими изменениями», — пояснил Кузьменко.

Еще одна московская компания — «ВИПАКС» — занимается разработкой и производством интеллектуальных систем видеонаблюдения. В их состав входят видеосерверы, модули видеоаналитики, в том числе нейросетевые, клиентское ПО и видеокамеры.

Эти умные системы успешно применяются в разных сферах: на объектах нефтедобычи, в транспортной инфраструктуре, финансовых, образовательных, культурно-спортивных и государственных учреждениях. Они выполняют функции охранного видеонаблюдения, промышленной безопасности и технологического контроля.