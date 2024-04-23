Компании Москвы обеспечивают город высокотехнологичной продукцией

Столичные промпредприятия выпускают высокотехнологичную и востребованную продукцию, удовлетворяя потребности внутреннего и внешнего рынков. На сегодняшний день произведенные московскими заводами изделия применяют на ключевых объектах города. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня в Москве действует более 4,2 тыс. производственных компаний, треть из которых относится к высокотехнологичным. При поддержке города они успешно закрывают потребности отечественного рынка в качественной и инновационной продукции, а также вносят свой вклад в создание современного облика столицы», – рассказал Овчинский.

Партнеров из Узбекистана заинтересовала локализация в стране серийного производства литийионных аккумуляторов для спецтехники столичного производителя. Также обсуждались варианты использования дефектоскопов московского производства в железнодорожной и транспортной сферах.

В рамках бизнес-миссии резидент ОЭЗ «Технополис Москва» продемонстрировал потенциальным заказчикам из Казахстана и Узбекистана учебное оборудование для детсадов, школ и университетов.

«Во время переговоров партнеры из Казахстана заинтересовались опытом компании по повышению у детей мотивации к изучению научно-естественных дисциплин и отметили возможный потенциал внедрения наших продуктов в систему образования», – рассказал генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев.

Он добавил, что во время диалога были намечены модели сотрудничества и запланированы последующие онлайн-встречи.

Азербайджанского дистрибьютора изделий медицинского назначения заинтересовала продукция столичного производителя абсорбирующего белья. Стороны обсуждали совместную работу под собственной торговой маркой заказчика.

«Участие в бизнес-миссии в странах СНГ помогло нам понять экспортный потенциал нашей продукции, а также предоставило возможности для развития внешнеэкономических связей. Благодаря поддержке центра «Моспром» переговоры прошли максимально эффективно: партнеры задавали много вопросов об условиях потенциальных поставок, наличии разрешительной документации для экспорта продукции в страну», - пояснила первый заместитель генерального менеджера компании «ВИП КАМИЛЛА» Наталья Яковлева.

Дистрибьюторы из Казахстана обратили внимание на средства защиты и досмотровое оборудование московского производства. Обсуждалась адаптация продукции под индивидуальные требования заказчика.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», на которой предприниматели могут получить поддержку. Доступны консультации экспертов, аналитика, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, онлайн-обучение и многое другое.

С 2022 года, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках стран СНГ, Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.