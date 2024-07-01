Компании из Подмосковья смогут поучаствовать в международной выставке кондитерских изделий

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает малый и средний бизнес региона принять участие в выставке ISM Middle East 2024. Мероприятие пройдет в Дубае 24–26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Международная выставка ISM Middle East 2024 объединит ключевых игроков кондитерской отрасли, а также торговые ассоциации и учреждения. В рамках выставки будут представлены следующие категории товаров: шоколад и шоколадные изделия, кондитерские изделия из сахара, печенье, закуски, мороженое и замороженные кондитерские изделия.

Оставить заявку на участие можно до 15 августа на сайте. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Сергею Филиппову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по почте: fsn@exportmo.ru

Помимо участия в международных выставках фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

С услугами фонда можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.