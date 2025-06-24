Компании АПК Подмосковья принимают участие в деловой миссии и выставке продукции в Китае

С 24 по 26 июня в китайском городе Чэнду проходит деловая миссия российских экспортеров продукции АПК, организованная Минсельхозом России и Федеральным центром «Агроэкспорт». В мероприятии принимают участие более 50 отечественных компаний: производители мясной и молочной продукции, зерна, масла, рыбы, кондитерских изделий и напитков, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регион представляют 10 организаций. В числе участников: производители мяса, мясных и колбасных изделий ПАО «Группа Черкизово», ГК «Агропромкомплектация», предприятия молочного направления ГК «ЭкоНива» и АО «Эйч энд Эн», компании кондитерской отрасли ООО «Объединенные кондитеры», АО «Волшебница», производитель напитков ООО «Алкогольная Сибирская Группа». Также участвуют предприятие ГК «Дядя Ваня», занимающееся производством консервированной продукции, АО «Агрохолдинг Белая Дача», ГК «Русагро», специализирующаяся на оптовой торговле пищевыми маслами и жирами.

В рамках бизнес-миссии проходят прямые встречи компаний с представителями бизнеса КНР, экспозиция российской продукции, а также — круглые столы и дискуссии по вопросам развития сотрудничества, наращивания экспортных поставок и обсуждение каналов сбыта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.