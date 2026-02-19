Коммунальщики вывозят снег с улиц Пущина в Серпухове

Коммунальные службы продолжают вывозить снег с улиц Пущина в городском округе Серпухов 19 февраля. Для работ задействованы погрузчик и самосвалы «Комбината благоустройства», которые совершают около десяти рейсов в день.

Особое внимание коммунальщики уделяют пешеходным зонам, ключевым магистралям и межквартальным проездам. 19 февраля снег убрали на межквартальном проезде микрорайона «Г» у домов 16 и 30, а также на улице Парковой. Здесь расширили проезжую часть и обеспечили свободный проезд мусоровозов к контейнерной площадке.

Из-за сложных погодных условий городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.