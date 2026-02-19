сегодня в 13:42

Коммунальщики Солнечногорска с пяти утра убирают снег в Выстреле

Коммунальные службы Солнечногорска с 19 февраля работают в усиленном режиме в микрорайоне Выстрел после мощного циклона, принесшего обильные снегопады. С пяти утра бригады очищают дороги и тротуары, обеспечивая проезд транспорта и безопасность пешеходов.

Микрорайон Выстрел в Солнечногорске, как и весь округ, продолжает устранять последствия балканского циклона, который принес рекордные снегопады. Коммунальные предприятия переведены на усиленный режим работы.

Сотрудники выходят на уборку с пяти часов утра. В первую очередь очищают дороги и тротуары, чтобы жители могли беспрепятственно добраться до социальных объектов и остановок общественного транспорта. В работах задействованы бригады ручной уборки и специализированная техника.

По поручению главы округа Константина Михалькова все обращения жителей принимают в оперативную работу. Коммунальные службы продолжают расчистку территории, чтобы микрорайон оставался доступным несмотря на сложные погодные условия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.