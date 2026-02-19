Коммунальщики с утра убирают снег в Дмитрове

Обильный снегопад накрыл Дмитровский округ 19 февраля. С шести утра сотрудники МУП «ЖКХ и благоустройство» расчищают улицы и общественные пространства города.

С раннего утра бригады коммунального предприятия «ЖКХ и благоустройство» вышли на уборку снега в Дмитрове. Специалисты помогают технике вручную расчищать тротуары и общественные зоны.

Один из опытных дворников Владимир Маяков приступил к работе в шесть часов утра у мемориала «Вечный огонь». Вместе с напарником Евгением Богдановым он закреплен за центральной частью города. За утро сотрудники очистили мемориал, пешеходную дорожку на Загорской улице, площадь перед Центральным дворцом культуры и подходы к стоматологической поликлинике.

По словам Маякова, столь частых и обильных снегопадов в городе давно не было. Он отметил, что любит свою работу и считает, что снег делает город особенно красивым. Его напарник при этом добавил, что на улицах задействовано недостаточно уборочной техники.

Смена коммунальщиков завершается в 15:00. После отдыха сотрудники могут вновь выйти на дежурство, чтобы продолжить расчистку города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.