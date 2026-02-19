Коммунальщики Протвина расчищают Лесной бульвар 19 февраля

сегодня в 14:23

Коммунальные службы 19 февраля убирают снег на Лесном бульваре в Протвине городского округа Серпухов. Шесть сотрудников «Комбината благоустройства» очищают лестницы и пешеходные дорожки после затяжных снегопадов, чтобы обеспечить безопасный проход для жителей.

После длительных снегопадов Лесной бульвар в Протвине оказался занесен снегом. Коммунальщики приступили к расчистке лестниц и пешеходных дорожек, чтобы восстановить удобные маршруты для жителей.

Шесть сотрудников «Комбината благоустройства» работают на бульваре с лопатами.

«Наша главная задача — сделать удобные проходы, чтобы люди могли спокойно пройти, не рискуя поскользнуться», — пояснил мастер участка по уборке общественных пространств Денис Донковцов.

Рабочий день бригады начался в шесть утра. По словам мастера, три человека направлены на расчистку тротуаров в районе Молодежного проезда, а основные силы сосредоточены на Лесном бульваре. Улицу Дружбы коммунальные службы уже привели в порядок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.