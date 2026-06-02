Коммунальщики покосили траву на 17 тыс территорий Подмосковья в мае

Коммунальные службы с начала мая провели покос газонов более чем на 17 тыс. территориях Подмосковья. Работы выполняют по утвержденным графикам с соблюдением региональных нормативов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В теплый период трава на общественных и придомовых территориях растет особенно активно, поэтому поддержание газонов в нормативном состоянии становится одной из ключевых задач коммунальных служб. Специалисты управляющих организаций косят траву механизированным и ручным способом, а скошенную растительность вывозят сразу после работ. Согласно требованиям, высота газона не должна превышать 15–20 см.

С начала мая работы проведены более чем на 17 тыс. территориях региона. Лидерами по количеству выполненных покосов стали Коломенский округ — 976 территорий, Люберцы — 729 и Подольск — 684.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что муниципалитеты обязаны проводить покос не реже двух раз в месяц. В период интенсивного роста травы частоту работ могут увеличить до трех раз.

Жители региона могут оставить заявку на покос через портал «Добродел» или обратиться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.