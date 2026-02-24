Коммунальщики очистили площадь Революции в Зарайске

Коммунальные службы Зарайска 24 февраля провели масштабную уборку площади Революции после снегопада. Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей и гостей города.

После очередного снегопада на площади Революции в Зарайске организовали масштабную уборку. В работах задействовали шесть сотрудников и пять единиц спецтехники.

Полностью очистить покрытие до асфальта пока не удалось, однако пешеходные зоны и проезды стали значительно доступнее. Жителям больше не приходится преодолевать снежные заносы по пути к домам, торговым рядам и автовокзалу.

Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Пока зима сохраняет позиции, уборка городских территорий ведется без перерывов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.