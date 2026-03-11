Коммунальщики Клина устраняют протечки крыш методом квадратов

В Клину 11 марта кровельщики устраняют протечку в доме № 11 на улице Крюкова после обращения жильцов верхнего этажа. Работы выполняет управляющая компания «ЖЭУ-7 КЛИН» в рамках текущего ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весенняя оттепель традиционно становится периодом активных протечек в многоквартирных домах. Талые воды и дожди выявляют слабые места кровли. По словам специалистов, на подобные обращения бригады выезжают в течение суток.

«На эти заявки мы реагируем в течение суток. Работу выполняем в рамках текущего ремонта. В первую очередь устраняем причины протечки, снимаем наледь и снег. Проводим осмотр, и если нет необходимости проводить срочный ремонт, то вносим кровлю в план работ», — пояснил Иван Седов, главный инженер ООО «ЖЭУ-7 КЛИН».

Он уточнил, что одной из применяемых технологий является метод «квадратов», при котором поверхность крыши делят на участки и покрывают гидроизоляционным материалом.

«Мы выполняем работу наплавляемым материалом. Сначала ликвидируем лужу или снег, затем высушиваем место открытым огнем при помощи горелок. После этого закрываем не конкретное отверстие, а сразу участок площадью около 10 квадратных метров, иногда — до 100. Это гарантирует полное устранение протечек», — сказал Иван Седов.

Помимо текущих ремонтов управляющие компании уже готовятся к следующему осенне-зимнему сезону. Специалисты обследуют чердаки, проверяют вентиляцию, осматривают фасады и при необходимости заменяют устаревшие коммуникации. Профилактика позволяет выявлять дефекты заранее и обеспечивать безопасность жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.