Коммунальщики Дубны расчистили лесопарковую зону от буреломных деревьев

В целях поддержания чистоты и безопасности природных зон города сотрудники коммунальной городской службы провели масштабную уборку буреломных деревьев в лесопарковой зоне в районе Коммунального проезда Дубны, а также в лесу, расположенном рядом с заводом «Кронштадт». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы были инициированы в ответ на обращения жителей, обеспокоенных состоянием насаждений после сильных ветров и снега, который обрушился на регион на прошлой недели.

Специалисты коммунальной службы выехали на место, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры.

«Мы понимаем, для жителей важно иметь доступ к безопасным и ухоженным лесопарковым зонам. Наша команда продолжает активно работать над тем, чтобы обеспечить комфортные условия для отдыха и прогулок», — отметил представитель МБУ «ЖКУ».

Работы по благоустройству лесопарковых зон будут продолжены, и в дальнейшем планируются мероприятия по озеленению и поддержанию порядка в этих местах. Жители города могут обратиться в МБУ «ЖКУ» с предложениями и замечаниями по вопросам благоустройства общественных пространств.

Сотрудники МБУ «ЖКУ» призывает граждан участвовать в сохранении чистоты и красоты родного города, бережно относиться к природе и не оставлять после себя мусор в лесопарковых зонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.