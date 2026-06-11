Коммунальщики Долгопрудного усилили уборку и окос травы 11 июня

Коммунальные службы Долгопрудного 11 июня вывели на улицы 28 единиц техники и 44 сотрудника для уборки и окоса травы. Работы проходят на общественных пространствах, вдоль дорог и у станции МЦД «Хлебниково», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В жаркую погоду МБУ «Благоустройство» ежедневно проводит уборку городских территорий. В четверг на линии работают 28 единиц техники, включая два дорожных пылесоса и шесть поливомоечных машин. За процесс отвечают 44 сотрудника предприятия, также задействованы подрядные организации.

Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Отдельное внимание уделяют окосу травы. Эта мера снижает риск размножения клещей и грызунов, уменьшает проявления сезонной аллергии и поддерживает аккуратный вид газонов.

11 июня траву косят на Лихачевском шоссе, улицах Дирижабельная, Госпитальная и Железнодорожная, а также на подходах к станции МЦД «Хлебниково». В выходные работы продолжатся в парке у «Бригантины», в «Березовой роще», на бульваре Умберто Нобиле и бульваре Воздухоплавателей.

Кроме того, служба благоустройства регулярно моет дорожные знаки и остановочные павильоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.