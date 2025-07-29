Коммунальщики Богородского округа помогут жителям ДНР решить вопрос с водоснабжением

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Богородский округ уже не в первый раз протягивает руку помощи жителям ДНР и ЛНР в трудную минуту. По причине техногенной аварии непосредственно сам город Макеевка и пригород остались без воды. Муниципалитет вместе с еще тремя городскими округами отозвался на призыв о помощи. Оперативно была направлена спецтехника и специалисты в длительную, месячную командировку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

КДМ предоставило МБУ «Благосфера», экипаж сформирован из сотрудников МБУ «Городское хозяйство». По истечению месячного срока специалистов сменит другая бригада.

Рано утром, 29 июля, спецтехника уже прибыла в город, предварительно заправившись водой в Таганроге.

Об этом во вторник на оперативном совещании доложила профильный заместитель главы Богородского округа Надежда Мылова, подчеркнув, что на такие задачи надо быстро реагировать и выполнять.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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