сегодня в 17:28

Коммунальные службы Звездного городка убирают снег на дорогах и тротуарах

Коммунальные службы Звездного городка продолжают уборку снега на дорогах, тротуарах и у социальных объектов в условиях снегопада.

В Звездном городке коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за продолжающегося снегопада. В первую очередь очищают территории социальных учреждений и остановки общественного транспорта.

По словам мастера МБУ «Звездный» Захарьи Салимова, к уборке привлечены пять единиц техники, роторы и 17 дворников. Первая смена выходит на работу с 6 утра.

Особое внимание уделяют тротуарам и пешеходным дорожкам — их тщательно очищают и обрабатывают реагентами. Уборка придомовых территорий ведется по всему городку. Коммунальные службы просят жителей убирать автомобили во время работы спецтехники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.