сегодня в 19:52

Коммунальные службы Серпухова вывезли более 8 тыс кубометров снега с дорог округа

С начала обильного снегопада коммунальные службы Серпухова работают в усиленном режиме и уже вывезли более 8 тысяч кубометров снега с дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы Серпухова, Пущино и Протвино продолжают круглосуточную уборку снега после сильных снегопадов. На специализированные площадки вывезено свыше 8 тысяч кубометров снежной массы.

В обслуживании «Комбината благоустройства» находится 950 километров дорог, еще 450 километров закреплены за ГБУ МО «Мосавтодор». Для обеспечения бесперебойного движения транспорта спецтехника и рабочие задействованы на уборке без перерывов.

Все обращения жителей фиксируются и оперативно передаются в работу. Основные силы направлены на расчистку дорог в отдаленных сельских населенных пунктах. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и подходам к социальным объектам.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что коммунальные службы продолжат работу в круглосуточном режиме до полного приведения всех дорог в нормативное состояние.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.