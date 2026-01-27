сегодня в 17:30

Коммунальные службы продолжают убирать снег во всех микрорайонах Химок

Коммунальные службы Химок продолжают уборку снега во дворах и на улицах округа. Работы охватывают все микрорайоны, особое внимание уделяют пешеходным зонам и местам с интенсивным движением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках коммунальные службы продолжают очищать городские пространства от снега. Работы ведутся во всех микрорайонах округа.

В Старых Химках специалисты управляющих компаний убирают дворы на улицах Ленинградская, Московская, Аптечная, Энгельса, Опанасенко и Ленинском проспекте. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, входным группам подъездов и местам с интенсивным движением жителей.

Снег вывозят на специализированные площадки, а дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Для уборки больших навалов используют специализированную технику: тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.

По вопросам и замечаниям по уборке снега жители могут обращаться на горячую линию администрации по телефону +7 (495) 793-01-01. В экстренных случаях рекомендуется звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.