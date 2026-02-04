Коммунальные службы Подмосковья усилили уборку снега 4 февраля

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:41

Коммунальные службы Подмосковья 4 февраля продолжают круглосуточную уборку снега у жилых домов, социальных объектов и контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В регионе температура воздуха составляет от -21 до -11 градусов, а глубина снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигает 61 сантиметра.

В первую очередь очищаются входные группы многоквартирных домов, лестничные пролеты, подъезды к социально значимым объектам и контейнерным площадкам. По состоянию на 18:30 в работах задействовано 1,3 тысячи единиц специализированной техники, включая дорожные машины, погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, тракторы МТЗ и ручные роторы. Около 4,7 тысячи специалистов городского хозяйства осуществляют ручную уборку снега.

В уборке участвуют муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий, управляющие организации и «Мосавтодор». Все службы работают круглосуточно. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что дополнительные силы направляются в проблемные зоны, а обращения жителей оперативно обрабатываются.

Главная задача коммунальных служб — минимизировать неудобства для жителей и обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.