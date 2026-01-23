Коммунальные службы Подмосковья ежедневно убирают 90% дворовых территорий

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:40

В Подмосковье коммунальные службы ежедневно обеспечивают уборку 90% дворовых территорий, несмотря на обильные снегопады, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В текущем году из-за сильных снегопадов коммунальные службы Подмосковья значительно увеличили объем работ по уборке дворов, входных групп, лестниц и подъездов к контейнерным площадкам.

Показатели уборки выросли по всем направлениям: механизированная уборка дворовых территорий и общественных пространств составляет 95%, механизированная уборка муниципальных дорог — 97%, ручная уборка дворов и общественных пространств — 92%.

Общая укомплектованность сотрудников муниципальных бюджетных учреждений, включая дворников, водителей и механизаторов, достигла 88%.

Мониторинг работы коммунальных служб ведется с помощью системы «Яндекс Вектор». К системе подключены более 6 тысяч дворников и 4 тысячи единиц коммунальной техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.