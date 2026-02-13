Коммунальные службы Орехово-Зуевского округа продолжают уборку снега

сегодня в 17:43

С 12 февраля коммунальные и дорожные службы Орехово-Зуевского округа работают над ликвидацией последствий снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 12 февраля в Орехово-Зуевском округе все коммунальные и дорожные службы задействованы в уборке снега. По словам главы округа Руслана Заголовацкого, погодные условия остаются сложными, и для полной ликвидации последствий потребуется время. Работы ведутся по установленным приоритетам.

В первую очередь очищаются опасные участки дорог, затем — дороги с интенсивным движением, автобусные маршруты, городские и сельские дороги, а также подъезды к садовым товариществам. Во дворах приоритет отдается входным группам, ступенькам, проездам к контейнерным площадкам, тротуарам, детским и спортивным площадкам, парковочным зонам.

Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и проездам для автомобилей экстренных служб: скорой помощи, пожарных, МЧС, полиции и мусоровозов, отметил Руслан Заголовацкий.

О проблемных участках можно сообщить по телефонам: ЕДС ЖКХ 8 (800) 100-84-44, ГБУ МО «Мосавтодор» 8 (800) 250-40-04, ФКУ «Центравтомагистраль» +7 (916) 920-59-34.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.