Коммунальные службы Орехово-Зуева расчистили парк 30-летия Победы для отдыхающих

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве коммунальные службы с раннего утра очищали пешеходные дорожки и каток от снега. Благодаря этому жители города смогли провести время на свежем воздухе: семьи катались на коньках, а гости устраивали фотосессии.

Дмитрий и Татьяна Косенко пришли в парк с дочерью Ксенией. По словам Татьяны, семья живет рядом, и теперь им удобно посещать каток. «В прошлом году начали учиться кататься, но зима была малоснежная, зато сейчас погода подходящая. Спасибо, что расчистили каток», — рассказала Татьяна.

Гостья из Москвы Анастасия Любарская решила провести фотосессию в парке, несмотря на снегопад. Она пригласила профессионального фотографа и отметила, что взяла с собой горячий чай, чтобы согреться во время съемки.

На улицах и дорогах Орехово-Зуевского округа работает более 200 единиц техники и около 400 дворников. В первую очередь очищают опасные участки, дороги с интенсивным движением, автобусные маршруты и подъезды к СНТ. Работы ведутся без перерывов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.