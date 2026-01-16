Коммунальные службы Наро-Фоминского округа ежедневно убирают снег после снегопадов

сегодня в 17:55

Коммунальные и дорожные службы Наро-Фоминского округа ежедневно очищают улицы, дворы и дороги от последствий аномальных снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминском округе коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, устраняя последствия сильных снегопадов. Для уборки снега задействовано более двухсот дворников и свыше 120 единиц спецтехники, включая ручные роторы, погрузчики и тяжелую снегоуборочную технику.

К работам привлекаются сотрудники управляющих компаний, муниципальных учреждений и подрядных организаций. Такой подход позволяет оперативно очищать городские территории и обеспечивать безопасность жителей.

В первую очередь очищаются основные магистрали, опасные участки дорог, а также трассы федерального и регионального значения. Особое внимание уделяется подходам к социально значимым объектам — больницам, школам, детским садам и административным зданиям. Параллельно ведется расчистка пешеходных дорожек и тротуаров для обеспечения безопасного передвижения горожан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.