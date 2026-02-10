Коммунальные службы Можайского округа вывезли 24 тыс кубометров снега с начала года

С начала 2026 года коммунальные службы Можайского округа вывезли 24 тысячи кубометров снега с дворов, общественных и парковочных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы Можайского округа продолжают расчистку и вывоз снега с дворовых, общественных и парковочных территорий. Работы ведутся по всему округу с использованием специальной техники, которая формирует снежные отвалы для последующего вывоза на специализированные площадки.

В труднодоступных для техники местах уборку проводят вручную. Только в феврале с дворов округа вывезли более 5 тысяч кубометров снега, а с начала года общий объем достиг 24 тысяч кубометров.

10 февраля расчистили парковку и проезд на улице Мира у дома №4, а также провели аналогичные работы на улице 20 Января у дома №7, на 2-й Железнодорожной, Российской и Академика Павлова.

В городе Можайске на расчистке снега и противогололедной обработке задействованы шесть бригад. Коммунальные службы просят жителей не парковать автомобили на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе спецтехники.

По вопросам, связанным с последствиями непогоды, можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или по номеру 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.