сегодня в 14:40

Коммунальные службы Можайска расчищают парковку на улице 20 Января после снегопада

Коммунальные службы Можайского округа 30 января начали уборку снега на платной парковочной зоне по улице 20 Января в рамках ликвидации последствий непогоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка снега проводится согласно плану по ликвидации последствий непогоды, действующему на территории всего Можайского округа. С раннего утра 30 января бригада рабочих, тракторы МТЗ, самосвалы и погрузчики очищают парковочную зону на улице 20 Января от снега.

Работы организованы по приоритету: в первую очередь обеспечивается проезд к социальным объектам и основным магистралям. Во время уборки движение автотранспорта по полосам временно ограничивают.

Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада по всему округу. Местные власти просят автовладельцев не оставлять машины на проезжей части дворов и улиц, чтобы ускорить уборку. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность вблизи работающей техники.

По вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.