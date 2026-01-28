сегодня в 14:59

Коммунальные службы Лыткарина круглосуточно убирают снег во дворах и на улицах

Коммунальные службы Лыткарина работают в круглосуточном режиме, очищая городские улицы и дворы от снега с помощью более 80 единиц техники и 160 рабочих.

В Лыткарине коммунальные службы ведут круглосуточную борьбу со снегопадами. Для уборки снега задействовано 40 единиц тяжелой спецтехники и около 40 компактных машин. Вручную тротуары, придомовые территории, автобусные остановки, лестницы и подходы к мусорным бакам очищают 160 рабочих.

Жители отмечают, что снег вывозят оперативно после сбора, а дороги расчищают трактора, что обеспечивает свободное передвижение по городу. Работы выполняют в режиме повышенной интенсивности, привлекая дополнительную технику по контрактам и от ресурсоснабжающих организаций.

Сотрудники МЦУР постоянно мониторят ситуацию, принимают обращения жителей и оперативно обновляют список участков, требующих дополнительной уборки. Такой подход позволяет повысить эффективность и качество снегоуборочных работ в периоды сильных снегопадов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.