Коммунальные службы Лосино-Петровского очищают город от снега

сегодня в 13:00

Коммунальные службы городского округа Лосино-Петровский с раннего утра проводят уборку снега и наледи на дорогах, тротуарах и у социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лосино-Петровском коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на территории округа. Особое внимание уделяется очистке тротуаров, пешеходных переходов, автомобильных дорог, подходов к социально значимым объектам, подъездов к контейнерным площадкам и участков у автобусных остановок.

Уборка проводится по установленным приоритетам. В первую очередь очищают опасные участки дорог, где необходимо немедленное вмешательство для безопасности движения. Затем работы продолжаются на дорогах с высокой интенсивностью движения и автобусных маршрутах, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта.

Далее очищаются городские дороги, дороги в населенных пунктах и подъезды к садоводческим некоммерческим товариществам, что поддерживает транспортную доступность для жителей. Завершают уборку на сельских дорогах, обеспечивающих связь в сельских районах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.