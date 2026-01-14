Коммунальные службы Химок убрали снег в более чем 100 дворах 14 января

Коммунальные службы Химок 14 января продолжают уборку снега после обильных осадков. В работах задействованы 130 дворников и 32 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжаются работы по расчистке территории после снегопадов. Коммунальные службы очищают проезжую часть, тротуары, внутридворовые проезды и подъезды к контейнерным площадкам.

13 января на улицах города работали 121 специалист и 32 единицы техники, включая тракторы, мини-погрузчики и самосвалы. Работы проводились в Сходне, Старых и Новых Химках, Подрезково, Левобережном, а также в поселениях Лунёвское и Кутузовское. За день удалось очистить более 100 дворов, подъездные пути и пешеходные зоны.

14 января к уборке привлечены 130 дворников и 32 единицы техники. Особое внимание уделяется расчистке подъездных путей к социальным объектам и пешеходных зон, чтобы не допустить образования наледи. Совместно с управляющими компаниями и МБУ «ОГХ» разработан план мероприятий по ликвидации последствий снегопада. Цель — оперативная и качественная уборка всех территорий, пояснила ВРИП главы городского округа Химки Инна Федотова.

В городе работает единая горячая линия администрации: +7 (495) 793-01-01, куда жители могут обращаться по вопросам уборки снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.