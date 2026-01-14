сегодня в 16:23

Коммунальные службы Химок очищают улицы и дворы от снега

В Химках продолжается уборка снега на улицах и дворовых территориях. Работы ведут коммунальные службы во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Старых Химках на улице Спартаковская рабочие очищают входы в жилые дома, пешеходные дорожки и подъезды к контейнерным площадкам. Аналогичные работы проводят во всех микрорайонах города.

Для уборки снега коммунальные службы используют тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. В работах задействованы 225 дворников и 23 единицы техники.

Заместитель директора управляющей компании Алексей Ветошко сообщил, что очищают придомовые территории, тротуары, парковки и козырьки входных групп.

Специалисты также работают на улицах Генерала Дьяконова, Зои Космодемьянской, Центральная, Бурденко, Ленинградская, Нахимова, Лесная, Шоссейная, Мичуринский тупик, Молодежная, Московская, Юбилейный проезд, проспект Мира, Мичурина, Набережный проезд, Октябрьская, Кирова, Мельникова, Панфилова и Маяковского.

По вопросам уборки снега жители могут обратиться на горячую линию администрации по телефону +7 (495) 793-01-01.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.