Коммунальные службы Домодедово усилили уборку снега после снегопада

В Домодедово коммунальные и дорожные службы продолжают уборку и вывоз снега после сильного снегопада. Работы ведутся без выходных, чтобы привести дворы и дороги в нормативное состояние. Помимо запланированных адресов, подрядные организации и управляющие компании очищают дополнительные территории.

17 января управляющая компания дополнительно очистила двор по адресу: ул. Лунная, д. 1. 18 января механизированная уборка прошла на улицах Ленинская, Рабочая, Каширское шоссе, Зеленая, Высотная и Советская. В этот же день снегоуборочная техника работала на Каширском шоссе.

19 января работы продолжились по утвержденному графику. Механизированная уборка снега запланирована на улицах Энергетиков, Советская, Кирова, Гагарина, Рабочая, Корнеева, Лунная, 25 лет Октября, а также в населённых пунктах Гальчино и Житнево. Снегоуборочная техника задействована и на дорогах, включая улицы Корнеева, Ленинская и Рабочая.

Жителей просят убирать автомобили с проездов и дворовых территорий во время работы спецтехники, чтобы ускорить и повысить качество уборки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.