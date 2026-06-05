Коммунальные службы Долгопрудного 5 июня косят траву и моют дороги

Коммунальные службы Долгопрудного 5 июня проводят уборку улиц и окос травы в разных районах округа. На работы вышли 29 единиц техники и 44 сотрудника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу на дорогах и общественных территориях задействованы 29 единиц техники, в том числе шесть поливомоечных машин. Ручную уборку выполняют 44 сотрудника МБУ «Благоустройство». Также к работам привлечены другие подрядные организации.

Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Проводится мойка дорожных знаков и остановочных павильонов.

Работы идут на улицах Первомайская, Циолковского, Флотская, Дирижабельная, Коммунальная, Нефтяников, на Новом бульваре и в других частях округа. Кроме того, сотрудники МБУ «Благоустройство» косят траву на участке от Лихачевского шоссе до улиц Летная и Коммунальная, а также на Новом бульваре. С применением техники окос выполняют 11 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.