Коммунальные службы Богородского округа начали зимнюю уборку улиц 10 декабря

Коммунальные и дорожные службы Богородского округа 10 декабря приступили к зимнему содержанию улиц: проводится посыпка дорог, обработка тротуаров и расчистка придомовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С раннего утра 10 декабря в Богородском округе коммунальные и дорожные службы начали работы по зимнему содержанию улиц. Ведется посыпка дорог пескосоляной смесью, обработка тротуаров и уборка снега на придомовых территориях. Управляющие компании параллельно очищают дворы.

На дороги муниципалитета вышли четыре комбинированные дорожные машины от МБУ «Городское хозяйство» для посыпки магистралей, девять тракторов МТЗ со щеточным оборудованием для механизированной подметки и один трактор для обработки дорог противогололедными материалами. Кроме того, 37 рабочих и дворников вручную убирают тротуары.

МБУ «Благосфера» задействовало четыре КДМ, две тракторные КДМ на базе МТЗ, три фронтальных погрузчика, один погрузчик-экскаватор и восемь тракторов МТЗ. На улицах работают 70 человек.

В первую очередь очищаются автодороги, магистральные улицы, маршруты общественного транспорта, подъезды к социально значимым объектам и остановки.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.