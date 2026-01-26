Коммунальные и дорожные службы Ленинского переведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся снегопадом

В связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий 27 и 28 января в Подмосковье, включающим сильный порывистый ветер и ожидаемый прирост снежного покрова до 60 см, все коммунальные и дорожные службы Ленинского городского округа приведены в состояние повышенной готовности. Для ликвидации последствий снегопада будет задействовано более 300 единиц специализированной техники ежедневно, в том числе около 70 единиц малой механизации. К уборке снега планируется привлекать порядка 1000 дворников ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Следует понимать, что мгновенной уборки всей территории округа не будет. Уборку будем осуществлять последовательно, в несколько этапов. Мы приложим максимум усилий для поддержания безопасного состояния дорог и придомовых территорий. Желаю всем благополучных поездок и будьте внимательны», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

В приоритетном порядке будут выполняться работы по очистке главных дорог и потенциально опасных участков, входных групп и ступеней многоквартирных домов, территорий мусорных площадок и подъездов к ним, лестниц, пандусов и спусков, пешеходных тротуаров. После этого внимание будет сосредоточено на внутриквартальных проездах, дорогах в сельской местности и к дачным кооперативам, детских игровых и спортивных площадках. В процессе уборки будут задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, мини-погрузчики, грейдеры, грузовики, роторные снегоочистители и другое оборудование.

«Рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния без крайней необходимости, строго соблюдать установленный скоростной режим, безопасную дистанцию и правила дорожного движения», — добавили в пресс-службе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просим обращаться по следующим номерам телефонов: единый номер вызова экстренных служб — 112 и единая дежурная диспетчерская служба Ленинского округа — 8(495)541-29-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.