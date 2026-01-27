Коммунальные службы Мытищ усилили работу из-за снегопада в Подмосковье

Сильный снегопад и гололедица осложнили ситуацию в Мытищах, где коммунальные и аварийные службы перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В городском округе Мытищи из-за сильного снегопада и гололедицы коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. На уборку снега и обработку дорог задействованы 190 единиц техники, включая КДМ, МТЗ, грейдеры, погрузчики и самосвалы.

Глава округа Юлия Купецкая сообщила, что в первую очередь очищаются дороги, остановки и подходы к социальным учреждениям. Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и адресам, по которым ранее поступало больше всего обращений от жителей.

Жителей просят не оставлять автомобили на подъездах к контейнерным площадкам, не мешать работе коммунальной техники, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.