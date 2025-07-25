Комлесхоз ужесточает контроль за выплатой арендных платежей за лесные участки

24 июля в комитете лесного хозяйства Московской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам взыскания задолженности за использование лесных участков. В мероприятии приняли участие представители ключевых ведомств, включая Рослесхоз, УФССП и УФНС по Московской области, а также сотрудники Комлесхоза и ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы высоко ценим наших арендаторов и стремимся к конструктивному сотрудничеству. Однако мы намерены строго соблюдать нормы закона и не допускать просрочки платежей за лесные участки. Наша задача — обеспечить прозрачность и справедливость в отношениях с арендаторами», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларкин.

На заседании обсуждались меры по взысканию недоимки с арендаторов, нарушивших сроки внесения платежей. Особое внимание уделено взаимодействию с контролирующими органами для пополнения бюджета РФ.

ТОП-3 по задолженности на 01.07.2025:

АО «КВАРЦИТ» – 32,98 млн руб.

ООО «ГринЛайф» – 13,72 млн руб.

ООО «Глобалсет» – 8,6 млн руб.

В случае если нарушения оплаты не будут устранены, произойдет досрочное расторжение договоров аренды, а также включение в Реестр недобросовестных арендаторов (ст. 98.1 Лесного кодекса РФ), что может повлечь ограничения на участие в новых аукционах.

Рекомендации арендаторам:

Своевременно оплачивайте арендные платежи во избежание штрафов и расторжения договоров.

Контролируйте сроки и условия соглашений, чтобы предотвратить попадание в реестр должников.

Комитет напоминает, что соблюдение лесного законодательства – обязанность каждого арендатора.

Нарушения могут привести к серьезным финансовым и репутационным рискам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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