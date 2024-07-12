Комлесхоз Подмосковья запустил летний фотоконкурс

Лето — как много в этом коротком слове тепла и солнца, радости, улыбок и веселья. Каждый из нас наполняет свою летнюю жизнь яркими событиями и эмоциями. Кто-то едет отдыхать на море, кто-то — на дачу. А еще среди нас есть те, кто идет на прогулку и делает шикарные фотографии леса.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе «Успей за летом».

Чтобы принять участие, нужно сделать фотографию в лесах Подмосковья. Затем разместить фото в закрепленном сообщении telegram-канала комитета под постом фотоконкурса или в чатах 19 лесничеств и обязательно подписать, когда и где сделана фотография и поставить хештег #успейзалетом2024.

Фотоконкурс продлится с 15 июля по 14 августа 2024 года.

Самые красивые фотографии будут опубликованы.

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