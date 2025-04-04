Комлесхоз Подмосковья рассказал о противопожарной кампании «Останови огонь!»

Комитет лесного хозяйства Подмосковья рассказал о федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь!». Она продлится до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кампания предусматривает проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях, недопущение выжиганий сухой растительности и сохранение лесов.

«Московская область — регион с высокой антропогенной нагрузкой, проблема лесных пожаров — одна из актуальных для Подмосковья! Уже в этом году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе было ликвидировано 12 пожаров. Мы, безусловно, понимаем, что надо быть готовыми противостоять огненной стихии в каждом лесном массиве каждого городского или муниципального округа Московской области», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Соблюдение простейших правил пожарной безопасности позволит минимизировать значительное количество лесных пожаров. Профилактическая работа с населением в рамках кампании рассчитана на то, чтобы привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и просто отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к землям лесного фонда.

В рамках кампании проходят открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.