Комлесхоз Подмосковья призвал жителей голосовать в фотоконкурсе #снежнолесье2025

Комитет лесного хозяйства Московской области провел фотоконкурс среди ценителей красот зимних подмосковных лесов. Перед Комлесхозом стоял необычайно сложный выбор. Из более 1 000 работ, присланных на конкурс, для голосования предстояло выбрать 20 самых лучших. Пять авторов, работы которых наберут больше всего голосов, получат призы. Жителей региона призвали голосовать в фотоконкурсе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Не упустите шанс отдать свой голос за лучших. Ссылка на голосование.

Голосование продлится с 16:00 10 февраля до 23:59 12 февраля 2025 года. Каждый голос имеет значение.

В этот раз в зимний фотоконкурс в Подмосковье свои коррективы внесла погода. Волшебные снежные фотографии, напоминающие декорации из сказок, успели сделать только те, кто отправился в лес снимать зимние красоты в конце декабря и начале января. Потом зимний подмосковный лес стал напоминать лес весенний. Тем не менее фотографии поступили практически из всех подмосковных лесничеств.

И снова фотохудожники, которые нашли вдохновение в живописных лесах Орехово-Зуевского лесничества, оказались самыми активными.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.