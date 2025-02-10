Комлесхоз Подмосковья приглашает на работу лесных специалистов

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает на постоянную и сезонную работу на лесопожарные станции ГАУ МО «Центрлесхоз» диспетчеров, трактористов, водителей, слесарей по ремонту автомобилей, механиков и лесных пожарных, сообщает пресс-служба ведомства.

«Традиционно перед началом пожароопасного сезона мы проводим набор специалистов для укомплектования лесопожарных станций. С сотрудниками на всех 28 ЛПС пройдут занятия, на которых специалисты отработают не только теоретические вопросы применения оборудования и инвентаря при тушении лесных пожаров, а также практические навыки», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работа может быть предложена на лесопожарных станциях на территории городских округов: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Истра, Клин, Коломна, Лотошино, Луховицы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Талдомский, Чехов, Шатура и Щелково.

Подробную информацию о вакансиях, местах расположения ЛПС, размере заработной платы, комплекте документов, необходимом для приема на работу, можно получить в отделе кадров ГАУ МО «Центрлесхоз» по тел. 8 (498) 602-00-03, а также по электронной почте centrles-ok@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.