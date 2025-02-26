Комлесхоз Подмосковья приглашает на работу лесных специалистов

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает на постоянную и сезонную работу на лесопожарные станции ГАУ МО «Центрлесхоз» диспетчеров, трактористов, водителей, слесарей по ремонту автомобилей, механиков и лесных пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Традиционно перед началом пожароопасного сезона мы проводим набор специалистов для укомплектования лесопожарных станций. С сотрудниками на всех 28 ЛПС пройдут занятия, на которых специалисты отработают не только теоретические вопросы применения оборудования и инвентаря при тушении лесных пожаров, а также практические навыки», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работа может быть предложена на лесопожарных станциях на территории городских округов Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Истра, Клин, Коломна, Лотошино, Луховицы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Талдомский, Чехов, Шатура и Щелково.

Подробную информацию о вакансиях, местах расположения ЛПС, размере заработной платы, комплекте документов, необходимом для приема на работу, можно получить в отделе кадров ГАУ МО «Центрлесхоз» по тел. 8 (498) 602-22-99 (доб. 59-063), а также по электронной почте centrles-ok@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.