Комлесхоз Подмосковья предупредил граждан о крайне высокой пожароопасности

12–13 июля в Московской области ожидается аномально жаркая погода +32°C и выше с возможными грозами, что создает условия для мгновенного возникновения и распространения лесных пожаров. Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

96 лесных пожаров уже ликвидировано в регионе с начала пожароопасного сезона.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной ответственности от каждого жителя. Даже малейшее нарушение правил — брошенный окурок или непотушенный костер — способно спровоцировать лесной пожар. Лесничества Подмосковья в условиях осложнившейся из-за погоды пожароопасной обстановки особое внимание уделяют контролю за пребыванием граждан в лесах с использованием БПЛА, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения групп людей на основе данных операторов мобильной связи», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Альтернативы для безопасного отдыха:

прогулки в парках и скверах;

отдых у водоемов и на набережных;

велопрогулки по оборудованным дорожкам;

посещение музеев и выставок;

тренировки на природе;

экскурсии по историческим местам Подмосковья.

В случае обнаружения огня немедленно звоните:

8 (800) 100-94-00 — лесная охрана

112 — экстренные службы

Важно: за поджог, приведший к лесному пожару, грозит:

до 10 лет лишения свободы;

штрафы:

для физлиц — до 60 тыс. руб.,

для должностных лиц — до 110 тыс. руб.,

для юрлиц — до 2 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.