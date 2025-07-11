Комлесхоз Подмосковья предупредил граждан о крайне высокой пожароопасности
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
12–13 июля в Московской области ожидается аномально жаркая погода +32°C и выше с возможными грозами, что создает условия для мгновенного возникновения и распространения лесных пожаров. Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
96 лесных пожаров уже ликвидировано в регионе с начала пожароопасного сезона.
«Сложившаяся ситуация требует максимальной ответственности от каждого жителя. Даже малейшее нарушение правил — брошенный окурок или непотушенный костер — способно спровоцировать лесной пожар. Лесничества Подмосковья в условиях осложнившейся из-за погоды пожароопасной обстановки особое внимание уделяют контролю за пребыванием граждан в лесах с использованием БПЛА, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения групп людей на основе данных операторов мобильной связи», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Альтернативы для безопасного отдыха:
- прогулки в парках и скверах;
- отдых у водоемов и на набережных;
- велопрогулки по оборудованным дорожкам;
- посещение музеев и выставок;
- тренировки на природе;
- экскурсии по историческим местам Подмосковья.
В случае обнаружения огня немедленно звоните:
- 8 (800) 100-94-00 — лесная охрана
- 112 — экстренные службы
Важно: за поджог, приведший к лесному пожару, грозит:
до 10 лет лишения свободы;
штрафы:
- для физлиц — до 60 тыс. руб.,
- для должностных лиц — до 110 тыс. руб.,
- для юрлиц — до 2 млн руб.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.
«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.