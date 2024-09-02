Комлесхоз Подмосковья поздравил школьные лесничества с новым учебным годом

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов поздравил с началом нового учебного года всех школьников, студентов, их родителей и учителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тысячи ребят начнут сегодня трудный, но интересный путь к новым знаниям. Свыше 3 тыс. подмосковных школьников начнут постигать лесные науки в более чем 170 школьных лесничествах Московской области. Впереди большой областной слет школьных лесничеств, на котором ребята и их наставники покажут высокий уровень знаний и умений в области лесного хозяйства.

«Желаю юным лесоводам — упорства и успехов в учебе, а их учителям и наставникам-лесничим — терпения и мудрости, чтобы донести до учеников не только знания, но и привить любовь и уважение к нашим лесам», — сказал Агулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.