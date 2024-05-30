Комлесхоз Подмосковья посетил празднование юбилея университета по землеустройству

В рамках торжественных мероприятий прошел I национальный научный форум «Земля России — 2024», а также закладка памятного камня по созданию архитектурного ансамбля в честь Екатерины II, положившей начало государственной землемерной службе. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Торжественное собрание коллектива одного из уникальных вузов страны, на которое была приглашена делегация Комитета лесного хозяйства Московской области, состоялось в Центральном доме Российской Армии им. М. В. Фрунзе.

«От лица председателя комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Викторовича Агулова, от всего нашего коллектива и от себя лично поздравляю руководство, преподавательский состав, аспирантов и студентов Государственного университета по землеустройству с 245-летием со дня его основания», — сказала заместитель председателя Комлесхоза Елена Доронина, обращаясь к собравшимся.

Елена Геннадьевна вручила благодарственные письма работникам университета за плодотворное и активное сотрудничество, а также в связи с 245-летием со дня основания ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству».

Всего в рамках юбилея прошло более 30 мероприятий, среди них: торжественное богослужение в Домовом храме университета, встреча с делегациями, представителями организаций и учреждений, встреча выпускников, открытие инновационных площадок и другие.

Комитет лесного хозяйства Московской области подписал соглашение о сотрудничестве и партнерстве с государственным университетом по землеустройству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.