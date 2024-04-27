Комлесхоз Подмосковья показал систему видеомониторинга и работу по тушению огня

На территории Богородского городского округа (Ногинский филиал Мособллеса, подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области) состоялись масштабные тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Такие учения проводятся ежегодно для отработки взаимодействия различных служб и ведомств Подмосковья и практических навыков группировки сил и средств, привлекаемой для ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.

Готовность к пожароопасному сезону проверили члены правительства региона и представители центрального аппарата МЧС России.

«Масштабные учения объединили силы и средства множества ведомств, занятых в ликвидации природных чрезвычайных ситуаций. Задействованы техника и сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области. Наши лесничие и пожарные показали хорошую выучку и слаженность действий. В учениях приняли участие 18 сотрудников лесного хозяйства и 10 единиц специальной техники», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

В ходе учений Комитет лесного хозяйства Московской области продемонстрировал работу автоматизированной системы видеомониторинга лесных пожаров (СОУЛП). Московская область была одним из первых регионов, которая внедрила эту систему, которая полностью охватывает 100% всех подмосковных лесов.

«Видеокамеры установлены на вышках по всему Подмосковью. Система сама анализирует задымление и направляет силы и средства для тушения. Московская область использует ее с 2016 года. Мы постепенно наращиваем функционал системы, модернизируем, внедряем искусственный интеллект, и расширяем сеть видеокамер», — рассказал председатель Комлесхоза Евгений Агулов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.