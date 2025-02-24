Комлесхоз Подмосковья подвел итоги фотоконкурса #снежнолесье2025

В полуфинал фотоконкурса #снежнолесье2025 были отобраны 20 фотографий из более, чем 1 000 работ, присланных на конкурс. За фотографии подмосковного леса, участвовавшие в голосовании, было получено 830 голосов, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Результаты голосования показали, что победила фотография № 2. За нее было отдано 152 голоса. Фотография была сделана на территории Волоколамского лесничества.

По итогам голосования определены пять финалистов:

1 место — № 2 — 152 голоса — @Madam_Kvasova — Волоколамское ( https://t.me/volokolamskoeles ) лесничество;

2 место — № 20 — 127 голосов — @realtati — Ступинское ( https://t.me/LesStupino ) лесничество;

3 место — № 10 — 82 голоса –@IKseniyaSl — Орехово-Зуевское ( https://t.me/ozlesnichestvo ) лесничество;

4 место — № 9 — 52 голоса — @Docfell — Ногинское ( https://t.me/noginsklesnichestvo ) лесничество;

5 место — № 19 — 49 голосов — @Lexa_PhotoHunter — Шатурское ( https://t.me/lesnichestvo_shatura ) лесничество.

В ближайшие дни с авторами лучших фотографий свяжутся и передадут через лесничества призы за победу в фотоконкурсе.

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