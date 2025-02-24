Комлесхоз Подмосковья подвел итоги фотоконкурса #снежнолесье2025
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В полуфинал фотоконкурса #снежнолесье2025 были отобраны 20 фотографий из более, чем 1 000 работ, присланных на конкурс. За фотографии подмосковного леса, участвовавшие в голосовании, было получено 830 голосов, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Результаты голосования показали, что победила фотография № 2. За нее было отдано 152 голоса. Фотография была сделана на территории Волоколамского лесничества.
По итогам голосования определены пять финалистов:
- 1 место — № 2 — 152 голоса — @Madam_Kvasova — Волоколамское (https://t.me/volokolamskoeles) лесничество;
- 2 место — № 20 — 127 голосов — @realtati — Ступинское (https://t.me/LesStupino) лесничество;
- 3 место — № 10 — 82 голоса –@IKseniyaSl — Орехово-Зуевское (https://t.me/ozlesnichestvo) лесничество;
- 4 место — № 9 — 52 голоса — @Docfell — Ногинское (https://t.me/noginsklesnichestvo) лесничество;
- 5 место — № 19 — 49 голосов — @Lexa_PhotoHunter — Шатурское (https://t.me/lesnichestvo_shatura) лесничество.
В ближайшие дни с авторами лучших фотографий свяжутся и передадут через лесничества призы за победу в фотоконкурсе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.