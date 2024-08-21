Комлесхоз Подмосковья передал строительный материал в Курскую область

Боевые действия на территории Курской области потребовали усилий буквально всей страны, чтобы обеспечить пострадавших жителей региона гуманитарной помощью. Потребовались и строительные материалы. Сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области обеспечили доставку древесины в регион. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На этой неделе в Курскую область направлено два лесовоза подведомственного ГАУ МО «Центрлесхоз» с грузом из 36 куб. метров бревен.

Древесина была заготовлена в ходе проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах государственного лесного фонда в подмосковных филиалах ГКУ МО «Мособллес».

Древесина заготавливается при проведении таких санитарно-оздоровительных мероприятиях, как выборочная санитарная рубка или сплошная санитарная рубка, проведению которых предшествует лесопатологическое обследование участка леса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.