Комлесхоз Подмосковья оказывает помощь семьям участников СВО

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов с рабочим визитом посетил Лобановский территориальный отдел округа Домодедово, который примыкает к Подольскому лесничеству, где познакомился с семьей военнослужащего, мобилизованного в зону СВО в октябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Евгений Викторович пообщался с супругой и детьми героя, узнал о проблемах, многие из них взяты сотрудниками лесного ведомства на контроль и будут решены в ближайшее время. В ходе общения председатель Комлесхоза подарил детям ноутбук, который им поможет при подготовке к школьным занятиям.

«Комитет лесного хозяйства, как и все руководство области, включился в систему поддержки семей военнослужащих, исполняющих свой долг на полях СВО. Главное — это внимание. У семей героев не должно быть проблем, которые бы не решались», — рассказал Евгений Агулов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.