Комлесхоз Подмосковья оказал 9 тыс услуг на портале РПГУ региона с начала года

Цифровизация лесной отрасли — это путь к упрощению взаимодействия бизнеса и граждан с лесным ведомством региона, при котором сокращается бюрократический процесс. Если раньше нужно было приезжать и подавать документы на получение услуги лично, то сейчас это можно сделать, не выходя из дома или рабочего кабинета — достаточно иметь рядом компьютер или смартфон и доступ к Интернету, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области. С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной комитет лесного хозяйства 9 004 пакетов документов на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений. До конца года эта цифра вырастет кратно, поскольку предстоит отчетный период для арендаторов лесных участков», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Уровень цифровизации государственных услуг, которые Комлесхоз оказывает жителям Подмосковья, постоянно растет, сам процесс упрощается. Сейчас лесопользователям и гражданам области доступны 18 государственных услуг, которые можно получить, обратившись в комитет через региональный портал.

Самые популярные государственные услуги 2024 года: «Приведение в соответствие сведений ГЛР к ЕГРН», «Прием отчетов об охране лесов», «Прием отчетов об использовании лесов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.