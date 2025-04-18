Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса

Подмосковный Комлесхоз объявил о весеннем фотоконкурсе «Весеннее настроение». Самые красивые фотографии будут опубликованы в телеграмм-канале комитета. Он продлится до 18 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия необходимо:

разместить фотографии весеннего леса в закрепленном сообщении телеграмм-канала комитета под постом фотоконкурса или в чатах 19 подмосковных лесничеств;

ставьте хештег #весеннеенастроение2025;

обязательно написать, на территории какого подмосковного лесничества и когда сделана фотография. Внимание — фотографии, присланные для участия в конкурсе, должны быть сделаны на территории подмосковных лесничеств, а не в городских парках и не на дачных участках.

Традиционно голосованием в ТГ Комитета будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Их авторов ждут подарки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.